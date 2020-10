Forlì-Sammaurese, sarà un derby per 555 tifosi: in tribuna con la mascherina

Il Forlì potrà contare sul supporto della tifoseria in occasione del derby di domenica prossima contro la Sammaurese, sfida della sesta giornata di campionato che inizierà alle 14.30. L'incontro si giocherà a porte aperte, nel rispetto della capienza prefissata dal Dpcm del 13 ottobre del 2020. Il decreto stabilisce il 15% sul totale della capienza dell’impianto all’aperto e comunque non oltre i 1000 spettatori. Il Tullo Morgagni ospita massimo 3.700 persone e pertanto, seguendo il Dpcm, potrà far entrare massimo 555 persone.

Potranno accedere gli abbonati e coloro che acquisteranno il biglietto in prevendita venerdì dalle 15 alle 18 e sabato dalle 9 alle 12.30. Le biglietterie e i botteghini rimarranno chiusi e quindi non sarà possibile acquistare biglietti il giorno del match. I seggiolini in cui non sarà possibile sedersi saranno segnalati da adesivi. Verrà rispettato il metro di distanza sia nel settore Prato che nella Tribuna centrale, mentre la Laterale e il settore ospiti rimarranno chiusi.

La società invita gli abbonati "a recarsi con largo anticipo allo stadio, nel rispetto delle normative e dei protocolli prefissati. I cancelli apriranno alle 13, oltre un’ora prima dell’inizio della gara. In questo modo verranno evitate code ed assembramenti inutili. Sarà obbligatorio indossare la mascherina. Una volta terminata la gara gli spettatori dovranno uscire con cautela. Verranno segnalati, dalle persone addette alla sicurezza, i percorsi da seguire per far sì che tutto si svolga al meglio".