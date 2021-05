Forlimpopoli, Artusi indossa la maglia rosa per festeggiare il Giro d'Italia

"O santa bicicletta che ci fa provare la gioia di un robusto appetito a dispetto dei decadenti e dei decaduti, … All'aria, all'aria libera e sana, a far rosso il sangue e forti i muscoli!". Così si legge nelle prime pagine de "La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene" anche se a parlare non è in realtà Pellegrino Artusi bensì l’amico Olindo Guerrini che si complimentava per l’opera del forlimpopolese. Tanto basta comunque perché anche Artusi sia spinto a rendere omaggio, indossando la maglia rosa, al passaggio in città del Giro d’Italia, rinfocolando l’antica passione dei romagnoli per le due ruote.

Gli atleti attraverseranno Forlimpopoli nel corso della quinta tappa, mercoledì, che andrà da Modena a Cattolica, dopo 106 chilometri dal via. Il passaggio del Giro comporterà la chiusura della via Emilia (e quindi di via Matteotti) dalle 12.30 alle 16 circa, ma consentirà ad Artusi di salutare in prima persona il passaggio dei ciclisti.

COME CAMBIA LA VIABILITA' A FORLI' E FORLIMPOPOLI: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI