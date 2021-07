Formula 3, super Matteo Nannini In Ungheria: straordinaria vittoria in Gara 2

Con questo successo sale a quota 42 in classifica. Domenica in Gara 3 Matteo scatterà dalla 13esima posizione

Matteo Nannini porta l'Italia e Forlì sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Ungheria Formula 3, quarto round del campionato anticamera della Formula Uno. Il talento romagnolo, scattato dalla terza posizione grazie alla decima piazza ottenuta in Gara 1, è stato un fulmine al via, con una partenza simile a quella di Sebastian Vettel nel 2015 quando portò la Ferrari alla vittoria. Dopo essersi liberato di Roman Stanek, ha messo nel mirino Enzo Fittipaldi, attaccandolo e superandolo al quarto giro. Poi l'ex campione di Formula 4 Uae ha cominciato a martellare un ritmo a suon di giri veloci (il più rapido cancellato per aver superato il track limit), accumulando oltre tre secondi di vantaggio sull'immediato inseguitore. "Non ero felice dopo le qualifiche e finalmente è arrivata la vittoria - esclama -. Ci ero arrivato piu volte vicino. In gara ho cercato di gestire le gomme posteriori e poi non prendere alcun rischio".

Con la penalizzazione di Gara 1 di Lorenzo Colombo (settimo sul traguardo in Gara 2), pemalizzato dopo aver vinto Gara 1, il forlivese del team Hwa Race Lab diventa il primo italiano a salire sul gradino più alto del podio in stagione, tra F2 e F3. L’ultima vittoria di un italiano resta dunque quella di Leonardo Pulcini, con la Hitech, che nel 2019, trionfò in Gara 2 nel Gran Premio di Silverstone. Per Nannini si tratta del secondo podio dopo quello di Barcellona in Gara 3, dove giunse terzo. Con questo successo sale a quota 42 in classifica. Domenica in Gara 3 Matteo scatterà dalla 13esima posizione.