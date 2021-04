Formula 3, test a Barcellona: Nannini completa 140 giri e il cronometro gli sorride

Ha totalizzato la bellezza di 140 giri in due giorni. Matteo Nannini archivia la due giorni di test pre-stagionali di Fia Formula 3, che si è svolta sul tracciato del Montmelò, a pochi chilometri da Barcellona. Il giovane talento dell'automobilismo italiano ha firmato il suo best personale in 1'31"889, ad appena 253 millesimi dal miglior crono realizzato dal francese Victor Martins dell'Mp Motorsport. "Sono state due giornate molto positive, con tanti giri completati sia in simulazione qualifica che in simulazione gara", commenta il portacolori del team tedesco Hwa RaceLab.

La due giorni di test si è aperta all'insegna della pioggia, con i piloti in pista con gomme intermedie. Nannini si è ben comportato anche sull'umido, timbrando il quinto tempo. Nel pomeriggio, con le traiettorie che sono andate via via asciugandosi, si è dedicato alla simulazione gara. Anche quella di giovedì è stata una giornata molto produttivo, col numero 14 a completare ben 63 giri, timbrando la sua migliore prestazione. Al mattino ha commesso un errore in curva 12, che non gli ha pregiudicato il programma di lavoro.

Il forlivese ha esternato il suo giudizio anche sulle modifiche al tracciato catalano: "La nuova curva 10 del circuito è divertente da percorrere e mette molto più in luce la guida del pilota. Adesso mi concentro sulle tre giornate di test di F2 prima di tornare a bordo della mia F3 per il primo weekend di gara". Il tour de force del forlivese non è infatti concluso: da venerdì a domenica si calerà nell'abitacolo della sua Dallara di F2, con la quale ha colto già un punto nella prova inaugurale in Bahrain. Con 18 ore di track time a disposizione, team e piloti di F2 potranno testare le gomme medium per la prima volta questa stagione. Il prossimo appuntamento con il campionato di Fia Formula 3 sarà invece nel weekend del 7-9 maggio sempre a Barcellona per il primo round stagionale.