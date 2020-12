Ginnastica, il difficile 2020 ha regalato alla Gymnica 96 cinque titoli italiani

"Gymnica 96 e Ginnastica in Festa". Il grande evento nazionale, conclusivo per la ginnastica, quest'anno verrà ricordato per vari motivi: tutto lo sport ha subito, inevitabilmente a causa della pandemia, vari fermi che hanno compromesso la preparazione; lo slittamento dell'evento dal mese di giugno a dicembre e non ultimo i prestigiosi risultati ottenuti dalle ginnaste della società Gymnica 96 sezione silver, seguite dalle tecniche Greta Cataldi e Rosa Margiotta.

Cinque titoli italiani conquistati, nelle varie categorie, dalle ginnaste: Giulia Biserni nella classifica generale, punteggi dei tre esercizi e nella specialità corpo libero, e Matilde Tassinari nella specialità fune e nelle clavette - Matilde Tonielli specialità fune. Tre medaglie d'argento: Matilde Tassinari, nella classifica generale dei tre attrezzi, Giulia Biserni nella specialità cerchio, e Sofia Bartolini nella specialità cerchio.

Una medaglia di bronzo per Matilde Tassinari nella specialità palla. Grandissimi risultati ottenuti anche dalle ginnaste Giulia Coveri, Anita Casadei, Viola Visani, Giorgia Porcino e Chiara Monaco ,che si sono piazzate in tutte le classifiche degli attrezzi eseguiti tra le prime dieci. Si riparte subito con i programmi per il nuovo anno sportivo 2021