Giro d'Italia under 23 in lutto per la scomparsa di Sauro Coppini. La corsa rosa attraversa Forlì

Il team del Giro d'Italia under 23 è in lutto per la morte di Sauro Coppini, il 67enne che giovedì sera è deceduto in un tragico incidente sulla Cervese, a Tantlon. La corsa rosa giovedì era alla sua prima tappa Cesenatico-Riccione e venerdì è transitata proprio su quella strada, qualche chilometro più a monte, con passaggio dalla zona di Pisignano e Casemurate. "Il ciclismo dovrebbe sempre essere occasione di festa. Oggi, purtroppo, non è possibile - scrivono sul sito della gara gli organizzatori - Oggi, come Giro d’Italia Under 23 e come gruppo organizzativo ExtraGiro, esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa di Sauro Coppini, che faceva normalmente parte del gruppo della scorta tecnica delle nostre manifestazioni. ExtraGiro esprime solidarietà alla sua famiglia e ne onorerà la memoria nel corso della seconda tappa del Giro d’Italia Giovani Under 23".

Coppini era nato il 21 agosto 1953 e abitava a Quarrata in località Montemagno, in provincia di Pistoia. Dalla fine del 2020, con l’elezione del suo amico Alessandro Becherucci a presidente del Comitato Provinciale di Pistoia della Federciclismo, aveva preso il suo posto quale presidente dell’Ocip (Organizzazione Ciclistiche Pistoiesi). Anche Sauro in precedenza aveva fatto parte del Comitato pistoiese della Federciclismo.

"Una persona sempre disponibile, che ha dedicato la sua vita al ciclismo, come dirigente, come scorta tecnica del Gruppo Motociclisti Pistoiesi, come direttore di gara, come organizzatore - lo ricordano da Federciclismo - Un altro lutto per il ciclismo intero. Lascia la moglie e la figlia Martina. A loro sentite condoglianze e l’affetto e la vicinanza del Comitato Regionale Toscana con il suo presidente Saverio Metti, dell’intero movimento ciclistico nazionale, degli amici e degli sportivi che conoscevano Sauro Coppini, una gran bella persona".

Il passaggio a Forlì

La competizione è ripartita con la tappa Riccione-Imola, transitando intorno alle 14 anche per le vie di Forlì, percorrendo la Cervese, via Ravegnana, viale Vittorio Veneto, Viale Italia, via Firenze, via Ossi e via Del Braldo per immettersi in viale Bologna (Villanova) con direzione Faenza.