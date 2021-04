Giro di Romagna per Dante a Santa Sofia: "Sarà un arrivo di tappa in sicurezza"

Il giorno 23 aprile il comune di Santa Sofia ospiterà l'arrivo di tappa del Giro di Romagna per Dante Alighieri U23. “Pur essendo consapevoli che stiamo ancora vivendo un periodo di emergenza sanitaria, siamo lieti di ospitare questa importante manifestazione per i giovani ciclisti – commenta l'Assessore allo Sport Tommaso Anagni. Insieme agli organizzatori della manifestazione abbiamo preso tutti gli accorgimenti necessari per fare sì che l'arrivo di tappa a Santa Sofia avvenga in modo sicuro: cercheremo comunque di trasmettere la nostra calorosa accoglienza ai ciclisti, anche senza momenti conviviali e di festa.”

La gara che prenderà il via alle ore 13 da Bellaria, giungerà sul passo del Carnaio da San Piero in Bagno alle ore 15.40 circa e da qui scenderà verso Santa Sofia, ove compirà un percorso su via Dante Alighieri, viale Roma, via Martiri della Libertà, piazza G. Matteotti, S.P.4 (Ponte Vecchio), via Pisacane, piazza Mortani proseguendo in direzione Spinello dove percorrerà una seconda volta il passo del Carnaio per poi scendere nuovamente verso Santa Sofia ( seguendo lo stesso percorso sopra descritto ) con arrivo in piazza Mortani alle ore 16.40 circa.

Per garantire il regolare svolgimento della gara si renderanno necessarie alcune modifiche della viabilità che prevederanno limitazioni alla sosta e al transito. In particolare, ci sarà divieto di transito dalle 6 alle 21 del 23 aprile in via Pisacane, piazza Mortani e piazzale K. Marx. Dalle 14 alle 18 il divieto sarà esteso anche sulla SP 26 per Passo del Carnaio e dalle ore 15 alle 18 in via Dante Alighieri, viale Roma, via Martiri della Libertà, piazza Matteotti, SP4 Ponte Vecchio e via Marconi.

Oltre a questo, è previsto divieto di sosta dalle 6 alle 21 del 23 aprile in via pisacane, piazza Mortani, piazzale K. Marx, via Spinello, piazza Curiel, piazza Garibaldi. Il Divieto di sosta sarà esteso dalle 8 alle 21 anche nel parcheggio di via Giovannetti e, dalle 12 alle 18, in via Marconi, via Unità d'Italia (da via Spinello a via P. Pasolini), in via Spinello, via Dante Alighieri, viale Roma, via Martiri della Libertà e piazza Matteotti.

I veicoli provenienti da Forlì e diretti verso Corniolo – Campigna e i veicoli provenienti da Campigna diretti verso Forlì potranno attraversare il centro abitato entro le ore 15 o dopo il termine della manifestazione, previsto indicativamente per le 17.30.

Il Passo del Carnaio SP 26 verrà chiuso al transito su entrambi i sensi di marcia dalle 14 alle 18 circa.