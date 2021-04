Go kart, qualche problema di troppo per Marchetti sul tracciato di Val Vibrata

Allenamento sulla pista di Val Vibrata, in provincia di Teramo, per il forlivese Samuele Marchetti in vista della prova del Campionato Italiano che farà tappa proprio sul tracciato abruzzese il prossimo 23 maggio. Nella prova del campionato regionale, il pilota del Racing Team Le Fonti ha ottenuto il quinto tempo nelle qualifiche, con un set-up del suo Praga Kzn motorizzato Tm non particolarmente soddisfacente complice anche lebasse temperature

Nella partenza della prefinale Marchetti non è stato efficace, perdendo qualche posizione e non andando oltre il settimo posto. In finale il giovane pilota forlivese è subito risalito fino alla quarta posizione, ma giro dopo giro le performance del suo Praga sono peggiorate. Complice l'eccessivo surriscaldamento delle gomme è retrocesso in nona posizione. Nel prossimo weekend Marchetti sarà di nuovo in pista a Jesolo, dove debutterà nella categoria KZ.2 nella gara di Campionato Italiano Aci-Sport.