Go kart, weekend sfortunato a Battipaglia per Samuele Marchetti

Weekend sfortunato per Samuele Marchetti, impegnato a Battipaglia per il campionato italiano kart Coppa Italia Aci Karting. Il pilota del Racing Team Le Fonti, partito dalla terza fila nella finale della categoria KZ Junior 125 con il suo Praga motorizzato TM, si è portato subito a ridosso dei primi. Dopo qualche giro in quarta posizione, con un bellissimo sorpasso, si è messo in terza piazza. Purtroppo, mentre stava incalzando la seconda posizione, Taglienti lo ha urtato lateralmente, facendogli fare un mezzo testacoda che gli ha fatto perdere molte posizioni.

La classifica finale ha visto diverse penalizzazioni, che hanno proiettato il pilota forlivese al terzo posto. Ma presto è arrivata la doccia fredda: nella pesatura di fine gara i commissari hanno rilevato il suo kart sotto peso di 800 grammi. E quindi e' arrivata la squalifiica. Ma il bicchiere non e' mezzo vuoto: Marchetti ha confermato di essere competitivo e di poter lottare sempre con il gruppo dei migliori. Prossimo appuntamento - Covid permettendo - il 29 novembre sul Circuito Valle del Liri nel frosinate per il Trofeo Nazionale.