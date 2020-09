Gp d'Italia, sabato monzese amaro per Nannini: un contatto lo costringe al ritiro

Chissà cosa avrà esclamato sotto il casco. Non c'è gioia per Matteo Nannini nella gara del Gran Premio d'Italia a Monza. Scattato dalla prima fila, il forlivese stava duellando per il podio. Una prima parte di gara solida e consistente, poi il colpo di scena: un attacco al la prima variante a Lawson ha compromesso le sue chance con un contatto. La sua Dallara del team Jenzer ha subìto la rottura della sospensione anteriore sinistra. Mesto ritiro e Sprint Race con partenza in ultima fila. La vittoria è andata a Frederik Vesti, prendendosi il successo con un a sorpasso a Theo Pourchaire a tre giri dalla fine.

