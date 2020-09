Hockey inline Libertas, nelle fasi finali nazionali vanno avanti gli under 12, bloccati under 14

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

I ragazzi under 12 del team Riccione – Forlì sono alle fasi finali nazionali per il secondo anno consecutivo. Domenica 13 settembre, al Pattinodromo di via Ribolle a Forlì, si è disputato il primo turno eliminatorio per la categoria, contro la squadra molisana dei Kamarin di Campomarino, che ha visto la squadra romagnola vincere i 2 incontri per 6-3 e 7-3. A trascinare la squadra al prossimo turno, che si giocherà sabato 26 settembre a Civitavecchia contro i campioni in carica dei CV Skating, Lorenzo Landi, con i suoi 6 goal, e le tante parate del portiere Alessio Perpignani. Compongono il resto della squadra Nikolas Raimondi, Luca Valtancoli, Massimo Troiano, Kevin Acurio, Matteo Roscio, Riccardo Tomassini, Marco Bellantonio e Jacopo Cavina, che con il loro apporto hanno contribuito alle vittorie della Libertas Hockey Forlì.

Domenica scorsa, invece, davanti al pubblico forlivese del Pattinodromo di Via Ribolle, si infrange il sogno dei ragazzi di coach Michele Rossi di continuare il cammino verso il titolo nazionale di categoria. La Libertas Hockey Forlì è stata fermata nel doppio confronto con i Ghosts Padova con il punteggio di 3-4 e 4-6. Non è bastata l’ottima prestazione di Michelangelo Carli, Gabriele Troiano (capitano) e di Valentino Guerre a trascinare i compagni di squadra verso la vittoria. Ottima la prestazione del portiere casalingo Alessio Perpignani, al debutto come titolare nella categoria Under 14, che con le sue ottime parate, in più occasioni ha negato il gol ai giocatori veneti mantenendo l’incontro sempre in equilibrio. La squadra forlivese è il risultato di una profittevole collaborazione con le società di Riccione e San Benedetto del Tronto: al suo interno infatti troviamo atleti appartenenti alle 3 formazioni. Questa la formazione odierna: Carli Rebecca, Maioli Filippo, Troiano Gabriele, Valtancoli Luca, Giulietti Giovanni, Landi Lorenzo, Guerre Valentino, Sirico Chiara, D’Aleo Enrico, Lambertelli Riccardo, Carli Michelangelo, Perpignani Alessio.

