Hockey, la Libertas sfiora il colpaccio nelle fasi finali nazionali Under 12 e Under 16

Sabato, nella trasferta presso il PalaMercuri di Civitavecchia, si è disputato il quarto di finale nazionale per la categoria Under 12, tra il team di Forlì - Riccione, capitanato da Massimo Troiano, e la squadra di casa dei CV Skating, campioni d'Italia in carica. Il doppio incontro ha visto la squadra romagnola sfiorare l'impresa di continuare l'avventura nazionale e approdare alle semifinali. Il primo incontro, terminato 4-4, ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto, con i padroni di casa sempre in vantaggio e la squadra romagnola sempre pronta a reagire e a rispondere colpo su colpo fino al sorpasso per 4-3 a meno di 5 minuti dalla fine. Quando la squadra ospite stava per assaporare la vittoria, è arrivato il pareggio del Civitavecchia a 24 secondi dal fischio finale.

Nel secondo incontro invece, la sfida è stata caratterizzata da alti e bassi, con i padroni di casa avanti 4-1 e la squadra romagnola che ha saputo reagire e segnare 2 goal in inferiorità numerica, mantenendo sempre vive le speranze di rimonta degli ospiti. Alla fine però ha avuto la meglio la squadra laziale, che ha chiuso il match 6-4. Ottima la prestazione del portiere romagnolo Alessio Perpignani, con oltre 100 tiri parati nei due incontri, e dell'attaccante Lorenzo Landi, capo cannoniere dei romagnoli. Oltre ai 3 giocatori già menzionati, compongono il resto della squadra Nikolas Raimondi, Luca Valtancoli, Kevin Acurio, Matteo Roscio, Riccardo Tomassini, Marco Bellantonio e Jacopo Cavina.

Domenica, a oltre 500 chilometri di distanza, in Veneto, a Montorio (Verona), è stata protagonista la squadra di hockey in line Under 16 dei Pattinatori Sambenedettesi composta da atleti di San Benedetto del Tronto e della Libertas Hockey Forlì, che ha disputato il quarto di finale in quel di Verona contro la squadra locale dei Bludogs Montorio. Il primo incontro ha visto la squadra di casa vincere con un pesante 7-2. Nel secondo match, invece, la squadra ospite si è lasciata alle spalle la delusione per la sconfitta incassata nella prima partita e con una grande prova di orgoglio ha chiuso vincendo per 4-0, ribaltando la sconfitta subita nel primo incontro e riaprendo i giochi per il passaggio al turno successivo. In gara 3 invece, con grande delusione per la squadra ospite, i giocatori veneti si sono aggiudicati il match e il passaggio alle semifinali nazionali con un secco 2-0. Compongono la squadra dei Pattinatori Sambenedettesi Carlo Fineo, Luca Stanciu, Alessio Luzi, Valentino Guerre, Diego Cimatti, GabrieleTroiano, Simone Versari, Ivo Mucchetti, Chiara Sirico, Riccardo Carminucci, Andrea Funari, Andrea Bellantonio e Riccardo Guidotti