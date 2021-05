Hockey, vittorie per l'Under 12 e l'Under 16 della Libertas contro il Cus Verona

Domenica di gioie per la Libertas Hockey Forlì, con i successi dei giovani dell'Under 12 e dell'Under 16. L'ottimo traguardo fin qui ottenuto anche quest'anno dalle formazioni giovanili della squadra forlivese, informa la società, "è il risultato di tanto impegno ed entusiasmo profuso dalla società intera, un gruppo i cui risultati sportivi sono l'espressione dell'ottima sinergia famiglie - società, sinergia consolidata sempre di più con il passare degli anni. Le famiglie sono parte attiva nella buona riuscita delle stagioni sportive e ci farebbe piacere far conoscere la nostra realtà a più ragazzi possibile che vivono nella città mercuriale".

L'Under 12

I ragazzi Under 12 del team Forlì - Riccione della squadra di hockey in-line della Libertas Forlì, allenata da coach Michele Rossi coadiuvato da Stefano Tomassini, dopo aver chiuso il girone regionale a punteggio pieno, si è imposta contro il Cus Verona sia nella partita di andata che di ritorno degli ottavi di finale della fase nazionale del campionato di categoria, giocate a porte chiuse al pattinodromo di via Ribolle a Forlì.

In campo il portiere Alessio Perpignani, il capitano Massimo Troiano, Luca Valtancoli, Marco Bellantonio, Riccardo Tomassini, Matteo Roscio, Francesco Veschi e Nicola Albanesi. Il prossimo incontro sarà domenica 23 maggio per i quarti di finale andata-ritorno contro la vincente tra Milano Quanta e Rinnovamento Bari, che si sfideranno domenica prossima in terra lombarda. Quasi certamente l'incontro, che vedrà impegnata la squadra romagnola, si giocherà in trasferta lontano dal campo di casa, ma sarà comunque possibile seguire le partite online sul canale YouTube della società.

L'Under 16

Grande partenza anche dell'Under 16 della Libertas Hockey Forlì, che sempre sotto l'attenta regia di coach Michele Rossi la scorsa domenica ha battuto in casa il Cus Verona, staccando il biglietto per i quarti di finale delle fasi nazionali, che si disputeranno domenica 23 maggio ad Asiago contro la squadra locale degli Asiago Vipers. In campo Fineo Carlo, Troiano Gabriele, Rossi Niccolò, Landi Lorenzo, Guerre Valentino, Versari Simone, D'Aleo Enrico, Tassinari Francesco/, Carli Michelangelo, Bartolini Gabriele, Cimatti Diego, il portiere Bellantonio Andrea. Come per l'Under 12, anche le partite dei ragazzi più grandi saranno trasmesse online sul canale YouTube "War Pigs Hockey Forlì Tv".