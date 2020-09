I big del tennis agli Internazionali di Forlì: tra i nomi Andreas Seppi e Pablo Andujar

Gli "Internazionali di Tennis Città di Forlì, Memorial Piero Contavalli" salgono di categoria. Il torneo organizzato da Mef Tennis Events al Tennis Villa Carpena passa da Atp Challenger 80 ad Atp Challenger 100. Un aumento importante di punti in palio, di montepremi e di prestigio per l’evento che andrà in scena da sabato 19 a sabato 26 settembre.

Andujar guida l’entry list

Non sorprende a questo punto l’altissimo livello dell’entry list: iscritti ben 12 giocatori tra i primi 100 del mondo, con lo spagnolo Pablo Andujar (numero 56 Atp) a guidare l’elenco. Sono gli stranieri a farla da padroni: attesa per il bielorusso Egor Gerasimov, il sudcoreano Soonwoo Kwon, il britannico Cameron Norrie (fresco di vittoria contro Diego Schwartzman al primo turno degli Us Open), l’ungherese Attila Balazs e l’australiano James Duckworth. Due gli italiani per ora nel tabellone principale: l’ex numero 18 del mondo Andreas Seppi, un’istituzione del tennis azzurro, e l’insidioso Matteo Viola, che un anno fa batté Andy Murray nel Challenger di Manacor.

Grande tennis a Forlì

Palcoscenici di rilievo per fare esperienza e confrontarsi con veterani del circuito Atp, i tornei MEF Tennis Events sono da sempre teatro delle performance dei giovanissimi italiani che, spesso in tabellone grazie alle wild card, si esprimono alla grande dando filo da torcere ai più esperti. Non sorprenderebbe vedere in main draw alcune delle stelline del nostro tennis, protagonisti prima a livello Junior ed ora a livello Challenger. Il grande tennis sbarca in Emilia-Romagna: il Tennis Villa Carpena è pronto ad ospitare una manifestazione che promette spettacolo.

Nella foto Andreas Seppi