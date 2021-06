I giovanissimi del Forlimpopoli Calcio arrivano secondi al Torneo di Giugno, sconfitti ai calci di rigore

In finale i galletti del Forlimpopoli si sono dovuti fronteggiare con il FC Cesena, partita ricca di emozioni e di tante opportunità per poter passare in vantaggio

Mercoledì 16 e Venerdì 18 Giugno il Forlimpopoli Calcio " Giovanissimi 2006 ", accompagnati dai Mister Signore, Torelli e Pellegrino, hanno partecipato al " Torneo di Giugno " organizzato dall' Asd Del Duca Grama Calcio, classificandosi al secondo posto. In finale i galletti del Forlimpopoli si sono dovuti fronteggiare con il FC Cesena, partita ricca di emozioni e di tante opportunità per poter passare in vantaggio. Al termine dei tempi regolamentari, le due squadre hanno dovuto disputare la lotteria dei calci di rigore, dove la dea bendata ha voluto favorire il Cesena per un rigore. Risultati delle partite disputate dal Forlimpopoli: Forlimpopoli vs Ravenna 0-0; Forlimpopoli vs Gatteo 3-0

Forlimpopoli vs Del Duca 5-1; Forlimpopoli vs Cesena 5-6 ( Calci di rigore )