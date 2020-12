Idee regalo per Natale: la Pallacanestro Forlì apre al Palafiera il banchetto del merchandising

Due giornate dedicate ai tifosi per acquistare il regalo ideale per colorare il Natale di biancorosso. Sabato 12 e 19 dicembre, dalle 10 alle ore 12, aprirà infatti, all’Unieuro Arena il banchetto del merchandising. Ci sarà la possibilità di acquistare il materiale della società: le divise da gara, le maglie, le sciarpe, i gadget e anche la novità degli abbonamenti Lnp Passa al prezzo agevolato di 25 euro (anziché 39,30 euro), disponibili in numero limitato, fino ad esaurimento. Il banchetto verrà allestito all’interno dell’Unieuro Arena e si potrà entrare dall’“ingresso atleti”. Gli ingressi saranno contingentati e verrà misurata la temperatura corporea a tutte le persone che arriveranno.