Un sospetto caso di covid annulla l'amichevole contro Piacenza: sarà sfida in famiglia in casa Unieuro

Pallacanestro 2.015 comunica che è stata annullata l’amichevole contro l’Ucc Assigeco Piacenza prevista per domenica pomeriggio. "La decisione è stata presa di comune accordo tra le società, a causa del manifestarsi di sintomi di Coronavirus di un membro della squadra avversaria; non essendoci la possibilità di verificare in giornata l’eventuale positività, si è optato per annullare lo scrimmage", informano dalla Pieffe 2.015. La squadra di coach Sandro Dell'Agnello sosterrà comunque una gara in famiglia, bianchi contro rossi che sarà trasmessa in diretta su NatLive, media partner della Pieffe, a partire dalle 18.

