Il Forlì attende la capolista Fiorenzuola, Angelini: "Uniti e compatti ce la possiamo giocare"

Dopo la preziosa vittoria nel recupero contro la Bagnolese, il Forlì di mister Giuseppe Angelini si appresta ad ospitare domenica ore 14:30 allo stadio "Morgagni" con diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) la capolista Fiorenzuola. Un match sulla carta impegnativo e reso ancora di più difficile dai tanti assenti fra i galletti che costringeranno mister Angelini a rivoluzionare gli undici titolari: "Purtroppo la lista di assenti è lunga perché oltre al solito Zamagni, abbiamo tre squalificati come Biasiol, Ballardini e Gigliotti mentre Piva, Sedioli e Gasperoni non sono al meglio " ammette un laconico mister Giuseppe Angelini nella consueta conferenza stampa pre gara.

"Ci troveremo di fronte un Fiorenzuola forte e voglioso di riscattarsi dopo la sconfitta subita contro di noi all'andata che verrà qui per fare la partita", analizza il tecnico. " Fondamentale sarà il nostro atteggiamento in campo, dobbiamo giocare uniti e compatti, solo così potremo pensare di fermarli". Spicca inoltre tra le fila emiliane Nicolò Bruschi, tornato in testa alla classifica marcatori di tutti i gironi di serie D con 18 reti all'attivo e pericolo numero uno della formazione allenata da mister Tabbiani: "Certamente nella nostra economia le troppe assenze peseranno ma me la voglio giocare fino alla fine, non ci diamo per vinti già in partenza". Da segnalare che domenica entrambi i tecnici saranno squalificati e seguiranno il match dalla tribuna.

Di seguito la lista dei convocati: De Gori, Stella, Bedei, Croci, Giacobbi, Gkertsos, Marzocchi, Sabato, Sedioli, Battaglia, Buonocunto, Pavani, Giorgi, Piva, Carlucci, Ferrari, Longobardi, Ndedi, Pera, Tortori.