Il Forlì cala il poker nel test contro il San Pietro in Vincoli

Il Forlì cala la quaterna nella terza amichevole pre-campionato. Contro il San Pietro in Vincoli Sono andati in gol Pozzabon (doppietta), Baldinini e Zabre. Subito propositivi gli uomini di mister Beppe Angelini, che prima con Biasiol poi Ferrari impegnano il portiere di testa. Al 19' il gol: azione personale di Buonocunto, che filtra per Pozzabon che la colpisce alla sinistra del portiere e segna. I biancorossi insistono in attacco prima con Gkertsos e poi con Buonocunto deviato in corner. Al 42' il San Pietro in Vincoli sfiora il gol con Marzocchi, ma un giro di lancette più tardi Baldinini firma il 2-0 di testa su cross di sul secondo palo la infila di testa. Nella ripresa subito in gol Pozzebon e Zabre su cross di Albonetti. Il palo nega a Sedioli la gioia del gol. Ultima emozione al 74' con una bordata di Akammadu che sbatte contro il muro difensivo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.