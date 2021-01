Il Forlì infila la seconda vittoria di fila: contro il Sasso Marconi decide Gigliotti

Seconda vittoria consecutiva per il Forlì in questo 2021 con i galletti che regolano di misura (1-0 Gigliotti al 77') un ottimo Sasso Marconi di mister Davide Marchini . Gara non semplice e sicuramente condizionata dal campo pesante ma nel complesso i biancorossi hanno avuto la giusta fame di vittoria riuscendo così a portare a casa l'intera posta in palio. Angelini conferma nove undicesimi della formazione vittoriosa mercoledì sul campo del Ghivizzano e inserendo dall' inizio Biasiol e Gkertsos sulla linea difensiva, la conferma del baby Piva a centrocampo e il duo d'attacco firmato Ferrari e Tortori. La partenza sembra di buon auspicio perché al 3° Sabato trova con un bel lancio Gkertsos largo sulla sinistra, stop e palla filtrante nel mezzo per Ferrari che non arriva alla conclusione per pochi centimetri. La risposta dei bolognesi è casuale ma allo stesso tempo pericolosa perché all'8° l'ex Torelli dalla linea di centrocampo, vede De Gori leggermente troppo avanzato e prova a sorprenderlo con il classico goal della domenica ma l'estremo difensore biancorosso torna bene sui suoi passi e blocca il pallone velenoso. Nel complesso primo tempo avaro di emozioni con le squadre bloccate complice anche un campo abbastanza pesante dovuto alla pioggia caduta in giornata su Forlì. La ripresa è sicuramente più vivace ed il Forlì prova a metterla sui binari giusti già al 63°quando Gigliotti si accende saltando due avversari, la sua conclusione è rimpallata dentro l'area ma Gkertsos da ottima posizione calcia altissimo. Angelini allora tenta un approccio coi galletti a trazione anteriore inserendo Ballardini per Zamagni e soprattutto Gasperoni per Croci e alla mezz'ora viene ripagato ampiamente: uno-due tra Gkertsos e Gasperoni che arriva sul fondo e mette una palla stupenda per la corsa di Gigliotti che in spaccata firma l'1 a 0.

Il match scorre via così verso la sua conclusione ma nel finale c'è gloria anche per l'estremo difensore dei biancorossi De Gori che all'87° nega un goal già fatto a Della Rocca che di testa aveva impattato benissimo una punizione di Rrapaj. Nulla più col Forlì che amministra gli ultimi 4' minuti di recupero difendendo con ordine e portando così a casa una vittoria complicata ma che fa sicuramente morale e classifica.