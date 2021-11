Il Forlì si prepara al derby con Ravenna: "Sulla carta sono superiori, ma in 90 minuti tutto può succedere"

Torna dopo sei anni il derby della via Ravegnana; allo stadio "Benelli" infatti andrà in scena "el clasico" come direbbero in Spagna, il derby tra Ravenna e Forlì valido per la 12esima giornata del campionato Nazionale Dilettanti: " Se saremo squadra riusciremo a fare risultato, perché abbiamo le qualità per farlo", attacca mister Massimo Gadda nella consueta conferenza stampa pre gara. "Stiamo crescendo ma c'è ancora molto da lavorare - analizza il tecnico -. Sarà una gara difficile contro un avversario forte che ha buone individualità, ma ripeto possiamo anche noi dire la nostra". Galletti che dopo il pari beffardo di domenica scorsa contro la Tritium sono a caccia di punti per uscire dalle zone calde della classifica mentre i giallorossi vogliono tornare alla vittoria dopo il passo falso contro l'Alcione Milano di sette giorni fa: "La classifica dice che il Ravenna ci è superiore ma in novanta minuti può succedere di tutto a patto però di restare compatti senza distrazioni " sentenzia Gadda. Biancorossi che rinunciano ancora per infortunio a Pera e Piva e sono in attesa del responso del tampone che liberi Rrapaj dalla quarantena: "Purtroppo queste assenze non ci aiutano e mi condizionano nelle scelte, ma sono convinto delle nostre potenzialità ". Di seguito i convocati: De Gori, Stella, Capitanio, Dominici, Fabbri, Giacobbi, Gkertsos, Pezzi, Ronchi, Boccardi, Ballardini, Borrelli, Buonocunto, Nisi, Togni, Schirone, Verde, Petrucci, Ndiaye, Longobardi, Amaducci.