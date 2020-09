Il Futball Cava Ronco presenta alle famiglie la stagione 2020-2021

La Società Asd Futball Cava Ronco ha indetto una riunione per la presentazione della Stagione Sportiva 2020/21. L'incontro si terrà il giorno 29 settembre all'aperto al Polisportivo Monti in Via Sillaro, 57 all'interno del campo da basket nel pieno rispetto delle norme vigenti anti-covid. La serata sarà così organizzata: ore 20 illustrazione dell'attività non agonistica per "Piccoli Amici 2014-15", "Primi Calci 2012-13", "Pulcini 2010-11" ed Esordienti 2008-09. Alle 21 si presenta la stagione dei "Giovanissimi 2006-07", "Allievi 2004-05" e "Juniores". In caso di maltempo la riunione sarà spostata a data da definire. Può partecipare un solo componente per ogni famiglia (adulto) ed è obbligatorio l'uso della mascherina. Ulteriori informazioni sui profili social.

