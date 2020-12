Il grande cuore del basket forlivese: donati i peluche ad alcuni asili della città

Caritas, Pediatria ed alcuni asili: i peluche donati da Dorelan, sono stati consegnati in questi giorni ad alcune strutture della città, per le loro attività. In particolare, i bimbi delle scuole “La Nave”, della scuola dell’infanzia “Il Bruco” e della scuola “Don Bosco” si sono visti recapitare i pupazzi dai giocatori biancorossi: Jacopo Giachetti, Nicola Natali, Davide Bruttini, Samuel Dilas ed Aristide Landi sono stati accolti dai sorrisi e dalla gioia dei piccoli. "La Pallacanestro 2.015 ringrazia i responsabili delle varie strutture per la disponibilità e l’accoglienza mostrata" si legge in una nota.