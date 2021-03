Il Palafiera "apre" le porte ai tifosissimi: sagome personalizzate sulle poltroncine vuote

L’invito per una partita a porte chiuse, la sagoma personalizzata con dedica del proprio giocatore preferito, la prelazione sui biglietti quando il palazzetto riaprirà. Si chiama "Best Fan Ever!" la nuova campagna promozionale della Pallacanestro Forlì 2.015 aperta ai tifosi. "Vogliamo riempire l’Unieuro Arena, e vogliamo farlo con le sagome personalizzate con i volti dei tifosi, autografate e con la dedica del proprio giocatore preferito - spiega la società biancorossa -. Ma non finisce qui: chi aderirà, avrà la prelazione esclusiva sull’acquisto dei biglietti nel momento in cui il palazzetto riaprirà al pubblico con ingresso contingentato. E un’altra grande novità: con l’acquisto di un pacchetto particolare, ci sarà la possibilità di ricevere un invito per le gare ancora a “porte chiuse. E poi una maglietta esclusiva e la card di iscrizione".

"Best Fan Ever!" è un progetto che vuole coinvolgere tutti i sostenitori biancorossi, e prevede quindi la scelta tra tre pacchetti: XXL, XL ed L. Questi pacchetti, differenziati per contenuti e prezzi, hanno un numero limitato. Si parte dal pacchetto XXL, quello "completo" che prevede l’invito per due persone per una partita a porte chiuse, la prelazione nel settore "rosso" quando si tornerà all’Unieuro Arena, la sagoma personalizzata con dedica dei propri giocatori preferiti, i gadget ed ha un costo di 250 euro (40 kit disponibili). I pacchetti XL ed L, prevedono la sagoma personalizzata con dedica del proprio giocatore preferito, i gadget e la prelazione in settori differenti, ed hanno un costo rispettivamente di 100 euro ed 80 euro (100 kit disponibili per ogni pacchetto).

"I nostri tifosi sono una risorsa sulla quale si fonda il lavoro quotidiano della Pallacanestro 2.015 - prosegue la società -. Sono la benzina del nostro motore, sono la spinta che ci porta a cercare di fare sempre meglio. E, in questo anno così particolare, ci mancano immensamente, anche se percepiamo quotidianamente il loro calore con un saluto per la città o con un post sui socia. Ed è pensando a loro che è nato questo nuovo progetto. A chi vorrà aderire, diciamo fin da subito grazie. Un grazie per aver scelto di essere al nostro fianco, grazie per dimostrare il vostro senso di appartenenza. Grazie per essere parte integrante ed attiva del mondo biancorosso. Siete la nostra forza, siete il nostro sostegno".