Il pareggio non basta, il Forlì vede svanire all'ultimo giro di boa l'obiettivo playoff

Nulla da fare per il Forlì che vede svanire all'ultimo giro di boa l'obiettivo playoff; i biancorossi infatti non vanno oltre lo 0 a 0 in casa della Bagnolese uscendo dalle prime cinque in classifica complici anche i risultati di Rimini e Prato che comunque in caso di arrivo a pari punti avrebbero scalzato i galletti per la classifica avulsa.

Altra giornata rovente in terra emiliana con Angelini costretto ai salti mortali viste le assenze ma deciso comunque a fare risultato. È il Forlì a dettare i tempi e al 13° Tortori ci prova defilato sulla sinistra ma il suo tiro è a lato di un soffio. La Bagnolese però non concede nulla ed anzi è pericolosa al 19° con Silipo che dal limite coglie un palo a De Gori battuto. Le ultime due emozioni del primo tempo arrivano allo scadere, prima è Formato che si presenta a tu per tu con De Gori che è bravissimo a chiudere lo specchio e a salvare il Forlì poi sul ribaltamento di fronte è Tortori che al 44° pareggia il conto dei legni con Carlucci che da due passi non riesce a ribadire in porta il pallone del possibile vantaggio.

Nella ripresa mister Angelini attacca a testa bassa inserendo tutte le bocche da fuoco; prima Ferrari poi Longobardi e Ndiaye schiacciano la Bagnolese nella propria metà campo coi galletti decisi a fare bottino pieno. Al 65° bella imbucata di Tortori per Longobardi ma è tempestivo Auregli a chiedergli la porta. È ancora Longobardi a farsi pericoloso al 72° con una bordata dai venticinque metri ma la palla sbatte sul palo. L'ultima occasione capita sui piedi di Ferrari al 75° ma la sua conclusione è alta sopra la traversa spegnendo di fatto le velleità dei forlivesi e sancendo così il sesto posto definitivo per il Forlì nella stagione sportiva più travagliata della storia.

Intanto Carlo Di Fabio non sarà più il direttore sportivo a partire dalla prossima stagione sportiva. Al dirigente vanno i ringraziamenti della società "per l’impegno profuso in questi 2 anni di collaborazione ed i migliori auguri per il proseguo di carriera". Le parole del presidente Cappelli: “Ringrazio Di Fabio per il lavoro svolto. La società è già impegnata da diverse settimane per la programmazione della prossima stagione".