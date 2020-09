Il pre-campionato del Forlì continua col mini tour de force di amichevoli: buon test col Meldola

Continua incessante la preparazione del Forlì Calcio al prossimo campionato di serie D e dopo il rotondo 5 a 0 con cui i galletti hanno battuto il Cava Ronco nel test di mercoledì, anche la seconda amichevole consecutiva sul terreno del Meldola andata in scena giovedì sera, sorride ai ragazzi di mister Giuseppe Angelini. I biancorossi si sono imposti infatti per 2 a 0 grazie alla doppietta di Nicola Ferrari in un match interessante e giocato a buon ritmo. Angelini conferma come modulo il 4-3-3 mandando in campo tutti i giocatori tenuti volutamente a riposo nella partita del giorno prima col Cava Ronco.

Partono bene i galletti che vanno vicini al vantaggio per due volte con Akammadu salvo poi riuscirci nel finale di primo tempo quando Ferrari scambia bene con Gasperoni e calcia nel sette la palla dell'1 a 0. Nella ripresa i padroni di casa hanno la possibilità di pareggiare i conti ma Grimellini dal dischetto si fa ipnotizzare da Barducci che para la conclusione del giocatore giallorosso e salva il risultato. Nel finale Ferrari chiude la disputa con un bel colpo di testa per il definitivo 2 a 0. In questo mini tour de force, i galletti affronteranno sabato alle 16 all'antistadio 1 la Sammaurese, formazione che parteciperà allo stesso campionato dei biancorossi.

Meldola: Spada (1'st Lolli), Zaccarelli (25'st Dotti), Gradassi, Ghetti A.(25'st Maltoni),Ravaioli (25'st Bentivogli), Conti( 1st'Nardi), Giunchi(1'st Sassi), Stucchi, Giardini (1'st Peron) Brandino, Grimellini. ALL. Ghetti

Forlì: Stella(1'st Barducci), Zamagni, Bedei, Giacobbi,Marzocchi F., Pavani, Albonetti, Piva, Akammadu (40'pt Gasperoni), Ferrari, Zabre.

ALL. Angelini