Il Primo Memorial Generale Vito Foggetti al Forlì Calcio a 5

Si è concluso sabato il 1° Memorial Generale Vito Foggetti, torneo di Calcio a 5 riservato a formazioni Under 18 classi 2003, 2004 e 2005. La prima edizione è stata vinta dalla squadra del Forlì Calcio a 5, che nel finale si è imposta su quella che è apparsa meno tecnica, ma dalle buone qualità, schierata dall’Istituto Tecnico “Salfi - Aberti “. La terza classificata è stata, invece, quella A.S.Faltiamoli. Al termine, alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Forlì Rosaria Tassinari, sono state effettuate le premiazioni di rito.

Come noto l’iniziativa è stata promossa, con il Patrocinio del Comune di Forlì - Assessorato allo Sport, e la collaborazione del Comitato di Forlì della Croce Rossa Italiana, della Polisportiva Vecchiazzano, del Lions Club Host Forlì, del Procurement Manager del Gruppo Olitalia, dalla Commissione Calcio del Centro Sportivo Italiano (Comitato di Forlì) per ricordare il suo ex presidente, scomparso il 20 novembre dell’anno scorso a 86 anni, che nel 1989 aveva ricostituito proprio il Csi a livello locale convocando il primo congresso della rinascita. Comitato che ha presieduto fino al 2000 per restarne presidente onorario.