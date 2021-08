Il Racing Team Le Fonti protagonista al 16esimo Giro dei Castelli di San Marino

Buoni risultati per il Racing Team le Fonti al 16esimo Giro dei Castelli di San Marino. In questo classico raduno - con prove di regolarità valido per il Trofeo della Romagna 2021 organizzato da Massimo Tosi dell'Acs San Marino, articolate su ottanta chilometri lungo i sali e scendi del monte Titano - Lucio e Adriano Casadei hanno conquistato il quarto posto con la Fiat 128 Coupè del 1972. Buona la gara anche degli altri equipaggi del Team Meldolese con Massimo Liverani e Valeria Strada sesti con la Morris Minor Convertibile del 1958 (primi di raggruppamento).

Vittoria per Agnoletti Franca nella classifica femminile, ma attardata nella generale per un problema su un pressostato con la sua Suzuki Swift del 1993. Stesso problema per Daniele Porcellini che però ha agguantato la quindicesima posizione assoluta e primeggiato nel proprio raggruppamento con la Wolkswagen Caddy “Crichetto” del 1990. Anche Marco Bentivogli e Grazia Liverani con Fiat 124 Abarth del 1973 hanno avuto un problema con il pulsante del cronometro e quindi sono usciti dalle parti alte della classifica dopo il secondo giro di prove mentre stavano disputando un'ottima gara.

Il Racing Team Le Fonti schierava anche un equipaggio molto prestigioso: alla guida il pilota e collezionista tedesco Martin Peshke navigato per l’occasione nei trasferimenti dalla campionessa dei rally la Svizzera Micky Martinelli e nelle prove di regolarità dal forte pilota ferrarese Alessandro Ancona. Il team ha portato la Alfa Romeo Giulia TI del 1972 al ventiseiesimo posto assoluto su 52 partenti.