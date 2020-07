Il ritorno del grande tennis: sul rosso di Villa Carpena gli "Internazionali Città di Forlì"

Il grande tennis torna a Forlì. Dal 12 al 20 settembre i campi del "Villa Carpena" ospiteranno gli Internazionali Città di Forlì, torneo Atp Challenger 80 organizzato da Mef Tennis Events. In palio un monteprimi da 54.160 dollari. "Sono molto felice e orgogliosa di ospitare questo evento, il primo Atp Challenger della Romagna - afferma il presidente del Tennis Villa Carpena, Angela Bonoli -. Spero che saremo all’altezza della situazione e proveremo di certo a soddisfare tutte le esigenze che una manifestazione di questo livello richiede".

"Questo evento è una grande e bellissima sorpresa - esclama il direttore del torneo, Alberto Casadei -. Fino a pochi mesi fa era impensabile per noi ospitare un Atp Challenger, ma sia il circolo sia il Comune, oltre a Mef Tennis Events, si sono fatti in quattro per organizzarlo. Il Tennis Villa Carpena sarà rinnovato e lavoreremo alacremente per presentare la location nel miglior modo possibile prima dell’inizio delle qualificazioni. Sarà una manifestazione entusiasmante".

Il Tennis Villa Carpena ha ospitato negli ultimi anni ben 17 tornei nazionali, tra i quali i Campionati Italiani di diverse categorie giovanili e gli Assoluti di seconda categoria femminile. Sul rosso del circolo romagnolo sono passati anche giocatori del calibro di Roger Federer, Ivan Ljubicic e Ivo Karlovic. Dopo i gran premi di MotoGp a Misano, di F1 a Imola, l'Ironman a Cervia, il Giro d'Italia ad ottobre e Challenger di Parma al TC President, l'Emilia Romagna potrà godere di un altro evento sportivo di livello internazionale.

Si tratta, evidenzia il governatore Stefano Bonaccini, dell’evento tennistico maschile "più importante d’Italia dopo gli Internazionali di Roma, che precede proprio l’appuntamento forlivese. Ringrazio gli organizzatori per gli sforzi compiuti in una situazione resa difficilissima dalla pandemia. Come Emilia-Romagna confermiamo che lo sport sarà uno dei pilastri della ripartenza: è un motore decisivo di aggregazione sociale, economica e di promozione del territorio".

L'inaugurazione

A precedere l'inizio del torneo ci sarà l'inaugurazione dell'11 settembre col messaggio "Lo sport unisce tutti" e che consentirà a bambini, giovani e adulti di avvicinarsi al mondo dello sport, valorizzando la sua importanza educativa e di inclusione. Saranno convocate tutte le scuole tennis del territorio per partecipare a giochi a premi, mini-tornei ed esibizioni.

Si terrà anche un’esibizione di Wheelchair Tennis, che vedrà in campo i tennisti in carrozzina del territorio. In occasione della manifestazione in piazza e durante il torneo, saranno venduti gadget dell’evento di Forlì, i cui proventi saranno destinati ad una o più Onlus del territorio.

In serata verrà organizzata una cena su prenotazione che coinvolgerà tutti i ristoranti di Piazza Cavour. Tutto si svolgerà ovviamente nel pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie e saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per proteggere la salute di atleti, pubblico e addetti ai lavori.