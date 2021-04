In tempi di covid cresce la voglia di running. L'Edera istituisce il settore 'Podismo'

Per dare voce a questi bisogni, l’Edera Atletica Forlì, ha da poco istituito il settore “Podismo”, per la cui conduzione è stato designato Marco Alunni, dirigente sociale ed esperto runner

Tutti i giorni nelle aree verdi, strade e strutture sportive, aumentano le persone che corrono e camminano. Mai come oggi, in tempi di Covid, si sta riscoprendo quanto sia importante il bisogno di muoversi per il benessere psicofisico. Per dare voce a questi bisogni, l’Edera Atletica Forlì, ha da poco istituito il settore “Podismo”, per la cui conduzione è stato designato Marco Alunni, dirigente sociale ed esperto runner.

"La nuova sezione rivolge la propria attenzione a quelli che vorranno dedicarsi alle podistiche, fungendo da supporto ai tecnici delle attività agonistiche su pista, Giorgio Reggiani e Gianni Lacerenza - spiega l'Edera -. Inoltre questo nuovo gruppo verrà coinvolto nell’organizzazione di importanti eventi running, alcuni già in cantiere, da realizzarsi a partire dalla prossima estate". Per informazioni si potrà consultare il sito www.ederatletica.it , o zona rossa permettendo, direttamente in segreteria c/o il campo di atletica "C. Gotti" in via Campo di Marte 1.