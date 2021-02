Internazionali di tennis a Forlì, attesi campioni e giovani talenti: "Un evento di prestigio"

Gli Internazionali di Tennis Città di Forlì “Memorial Piero Contavalli” andranno in scena anche nel 2021. Da domenica 13 a domenica 20 giugno il circolo Tennis Villa Carpena ospiterà la seconda edizione del torneo Atp Challenger organizzato da MEF Tennis Events. Campioni e giovani talenti del circuito mondiale torneranno quindi a Forlì per la seconda volta, dopo l’indimenticabile prima edizione che a settembre 2020 ha registrato il trionfo di Lorenzo Musetti. "E' un evento di grande richiamo - afferma il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo -. Un appuntamento di prestigio che conferma la vocazione della nostra Città, del tessuto ricettivo e del Tennis Villa Carpena ad organizzarsi eventi di grande richiamo".

"Oltre al valore degli atleti e degli staff che anche quest'anno sapranno mettere in campo intensità, passione e spettacolo, gli Internazionali saranno un momento di festa per la città e di promozione di questo bellissimo sport per i giovani, per le scuole, per l'associazionismo - prosegue -. Il rapporto con il tennis che vogliamo continuare a rafforzare e a rilanciare passa anche attraverso il proficuo rapporto di collaborazione con la FIT, alla quale va un sentito ringraziamento dell'amministrazione comunale. Un grazie di cuore va agli organizzatori e ai sostenitori di questa bellissima rassegna, in particolare del Tennis Villa Carpena, realtà che rappresenta un fiore all'occhiello per serietà, impegno e professionalità”.

Estremamente soddisfatto della conferma del torneo di Forlì è anche Marcello Marchesini, presidente di Mef Tennis Events: "Come ribadito più volte, il nostro obiettivo è replicare nel 2021 tutti i Challenger che abbiamo organizzato l’anno scorso. Dar vita alla seconda edizione degli Internazionali di Tennis Città di Forlì mi riempie di gioia, ma sottolineo che non sarebbe possibile senza il supporto del Comune di Forlì, della Regione Emilia-Romagna e degli sponsor. Eventi come questo valorizzano il territorio: sono sicuro che, nonostante le difficoltà che tutti attraversiamo da quasi un anno, il torneo sarà ancora una volta un grande successo".