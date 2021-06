Internazionali di Tennis Città di Forlì, Giannessi guida gli azzurri. Porte aperte al pubblico

Si avvicinano gli Internazionali di Tennis Città di Forlì “Memorial Piero Contavalli”, Challenger 80 organizzato da MEF Tennis Events al circolo Tennis Villa Carpena. Da domenica 13 a sabato 19 giugno andrà in scena la seconda edizione del torneo che l’anno scorso registrò il primo trionfo Challenger in carriera di Lorenzo Musetti, giovane stella del circuito Atp. Grazie al supporto del Comune di Forlì e agli sforzi organizzativi di Mef Tennis Events e del Tennis Villa Carpena, il Challenger di Forlì avrà accesso gratuito dal 13 al 16 giugno.

Per accedere all'impianto sarà necessario presentarsi in biglietteria, situata all'ingresso del Tennis Villa Carpena, compilare il modulo di autocertificazione e ricevere il biglietto omaggio. Per le fasi finali (17-18-19 giugno) sarà possibile acquistare i biglietti online sul sito www.diyticket.it a partire da martedì 9 giugno. Tutte le informazioni sulle modalità di accesso su www.internazionaliforli.com

Diramata l’entry list

Interessante l’entry list, guidata dal ventiquattrenne olandese Tallon Griekspoor, numero 131 del mondo e vincitore di tre titoli Challenger, l’ultimo dei quali un mese fa a Praga. Alle sue spalle il mancino di La Spezia Alessandro Giannessi, a caccia di punti preziosi per tornare tra i primi 100 giocatori della classifica mondiale, dopo aver occupato nel 2017 l’ottantaquattresima posizione del ranking. Numero 3 della lista il veterano senese Paolo Lorenzi, totem del circuito ed ex numero 33 del mondo.

Già certi di un posto nel tabellone principale anche Andrea Pellegrino e Andrea Arnaboldi, a completare un poker azzurro che sarà senza dubbio ampliato dalla scelta delle wild card che saranno assegnate a ridosso dell’inizio del torneo. Occhi puntati, per quanto riguarda i giocatori provenienti dall’estero, sul tedesco Mischa Zverev, fratello maggiore del numero 6 ATP Alexander, sull’ex top 30 spagnolo Guillermo Garcia-Lopez e sull’eclettico tunisino Malek Jaziri.