Ultracycling, 790 chilometri in 41 ore: Ivano Incensi firma un'altra impresa

Ivano Incensi firma un'altra impresa nell’ambito dell’Ultracycling. Insieme al lucchese Paolo Pistelli ha portato a termine l’ottava edizione della Race Across Italy (Rai), gara che si svolge su un totale di 790 chilomeri. Partiti venerdì da Silvi Marina (Pescara), sono arrivati al traguardo rispettivamente dopo 41 ore e 1 minuto e 41 ore e 24 minuti. Per Incensi, si tratta della seconda volta in cui riesce a riportare la sua bici a Silvi Marina (la prima volta in occasione della prima edizione della Rai - anno 2015) mentre per Pistelli si tratta della prima volta.

Ora i due amici e compagni di avventure “ultra”, dopo qualche giorno di meritato riposo, si metteranno all’opera, questa volta come organizzatori della seconda edizione della Romagna Ultra Race, che si svolgerà il 5-6 giugno Forlì con partenza dal velodromo e che offrirà due percorsi sui quali misurarsi: Rur 310 e Rur 550 rispettivamente da 310 e da 550 chilometri. Le emozioni sono solo all’inizio.