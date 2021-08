Kart, Marchetti si mette alle spalle il brutto incidente e domina a Pomposa

Samuele Marchetti si mette alle spalle il brutto incidente sulla pista di Sarno nel mese di giugno e lo fa dominando a Pomposa la gara del Campionato Regionale, sempre con il Kart Praga del Mercury Karting Team motorizzato TM della categoria 125 KZ.N. il talento forlivese ha sfruttato questa gara come una sorta di allenamento per rimettersi in pista e riprendere confidenza con il clima gara in vista della tappa di Campionato Italiano in programma il prossimo 29 agosto sulla pista salentina di Battipaglia.

Marchetti si è dimostrato veloce fin dal warm up suo il primo tempo, nelle qualifiche con il tempo di 53,35 si è aggiudicato la pole position con un margine di cinque decimi su Matteo Donini. In gara uno Marchetti è scattato dalla griglia con un po' di anticipo, venendo penalizzato di cinque secondi da scontare sotto la bandiera a scacchi. Ma il pilota forlivese con un ritmo forsennato ha azzerato il gap sotto la bandiera a scacchi distanziando il secondo di oltre sei secondi.

In gara due Marchetti è scattato senza problemi, sfilando secondo al primo giro. Dopo tre giri, con le gomme in giusta temperatura, si è ripreso la testa della gara fino alla bandiera a scacchi relegando Donini a quattro secondi e Muccioli a oltre otto secondi dopo sedici giri del circuito ferrarese di 1.200 chilometri. Dopo questa gara e la bellissima vittoria Marchetti conferma di essersi ristabilito e pronto per la prossima gara di Campionato Italiano.