Kart, nuova categoria per Samuele Marchetti: primi punti al debutto

Parteciperà anche alla seconda gara del Campionato Italiano a calendario, che andrà in scena il 9 maggio sulla pista di Adria

Samuele Marchetti acquisisce esperienza nella nova categoria 125 KZ.2 sulla Pista Azzurra di Iesolo gara di Campionato Italiano Aci Karting.Il pilota del Racing Team le Fonti vede il bicchiere mezzo pieno tirando le somme della gara di domenica scorsa, dove per la prima volta guidava un Kart della categoria mondiale KZ.2 telaio Praga e motore TM/MG messo a disposizione e assistito in gara dal Mercury Karting Team di Luca Cavalli.



Marchetti ha cercato insieme ai tecnici di migliorare il kart sessione dopo sessione, ma grossi miglioramenti non ci sono stati e le prestazioni sono rimaste abbastanza stabili, raccogliendo nelle due manche di finale un undicesimo posto nella prima ed un decimo nella seconda. Si tratta di piazzamenti che gli hanno permesso di raccogliere i primi punti nel Campionato sia nell'assoluta che nell'under 20.



Il giovane pilota forlivese è fortemente convinto che possa fare molto meglio anche in questa nuova categoria e quindi ha deciso in accordo con il Mercury Karting Team di partecipare anche alla seconda gara del Campionato Italiano a calendario, che andrà in scena il 9 maggio sulla pista di Adria.