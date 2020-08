Kaspar Kitsing lascia Forlì: giocherà in B col Virtus Kleb Ragusa

Kaspar Kitsing lascia Forlì. L'ex giocatore della Pallacanestro 2.015 scende di categoria, in serie B, per giocare col Virtus Kleb Ragusa. Guardia di 200 cm, è arrivato giovanissimo in Italia dove ha disputato nella società Aquila Basket Trento tutta la trafila del settore giovanile ed è entrato anche nel giro della serie A. L’ottima stagione con l’Under18 è culminata con la vittoria nel 2019 della Next Gen Cup nella quale è stato anche premiato come miglior assistman della competizione. Nella scorsa stagione ha disputato il campionato di serie A2 con la pallacanestro Forlì.



"Arrivo a Ragusa carico – commenta a caldo Kitsing - e voglio sfruttare questa opportunità per potere rendere al massimo e portare più vittorie alla squadra. Prima di tutto voglio ringraziare la società: quando mi hanno chiamato non ci ho pensato troppo. Sono carico e voglio lavorare tanto e in maniera intensa perché in questo sport il duro allenamento paga sempre. Ho voglia di crescere professionalmente e questo è l’ambiente giusto per farlo".



"La Virtus Kleb Ragusa è una squadra che mi stimola e che so che mi darà tanto. Lavoriamo sodo - conclude il neo giocatore ibleo - per essere pronti per la stagione che sta per cominciare con l’obiettivo di fare sempre bene e di portare il risultato positivo a casa".



