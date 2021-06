Si rimette in moto anche l’attività delle boccette che, in terra di Romagna, conta un altissimo numero di praticanti e appassionati

L’attività sportiva delle boccette riparte con il Memorial "Pier Luigi Zileri". È stato un piacere per me portare il saluto, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, al Memorial Pier Luigi Zileri, evento che segna, finalmente, la ripresa di un’altra importante disciplina dello sport forlivese", sono le parole del vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo. Dopo lo stop dovuto alla fase più critica dell’emergenza covid, infatti, si rimette in moto anche l’attività delle boccette che, in terra di Romagna, conta un altissimo numero di praticanti e appassionati.

Nell'ambito della competizione sportiva svolta al President del Ronco, il vicesindaco Mezzacapo ha ricevuto in dono il libro "Corso base di biliardo boccette per la scuola secondaria di secondo grado". Un progetto di promozione dello sport a cura di Secondo Giunchedi e del Centro Studi e Tecnica FIbis. "Un bellissimo strumento di divulgazione e formazione - commenta il vicesindaco – che contribuisce all’educazione dello sport e dei suoi valori ai giovani".