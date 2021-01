L'Unieuro accelera nel finale: la Stella Azzurra crolla nell'ultimo quarto

Procede la marcia della Pallacanestro 2.015, che al PalaFiera stende 90-77 lo Stella Azzurra Roma. Un punteggio piuttosto netto in favore dei padroni di casa, figlio tuttavia di un match tutt’altro che semplice: i biancorossi hanno per più tratti sofferto gli ospiti e avuto in qualche occasione troppo affanno sotto canestro. Gran prestazione del ‘solito’ Roderick (21), seguito da Landi (18) e Rodriguez (15). Appuntamento a Ferrara domenica prossima, ore 18.

Forlì parte con Rodriguez-Roderick-Rush-Landi-Dilas. Menalo apre la partita con un gioco da 3 punti. Rush fa lo stesso, dopo un assist di Roderick. Il primo scorer del match trova anche la prima bomba, sul 3-7 Dell’Agnello decide di spendere il timeout. Tripla di Rullo, Forlì risponde sempre dalla distanza con Landi, poi con Roderick, portandosi in vantaggio per la prima volta. T-Rod non si ferma e insacca ancora da lontano, quindi a 5’38’’ timeout Roma sul 14-10. Gli ospiti con un parziale di 7-0 si riportano avanti (16-17). Alti e bassi nel primo periodo di Forlì, che chiude avanti per 20-17.La parità (25-25) viene stabilita a 5’39’’ dall’intervallo, coi padroni di casa in affanno e macchinosi in fase offensiva. A Bolpin risponde Menalo, poi Landi e Rush (l’americano-svedese dal colorato) fanno +4 Unieuro. Timeout di Dell’Agnello dopo la bomba di Stephen Mark, valente il 33-32. Rodriguez e Campori precedono la tripla di Cipolla, poi il classe ’99 di Forlimpopoli realizza gli ultimi due liberi del primo tempo, che si chiude 39-35.Da 3 punti Erik Rush, poi Roma insacca quattro liberi consecutivi con Marcius e Cipolla. Il numero 55 ospite a 22’30’’ fa 44 pari, poi un fallo su tiro da 3 di Rullo su Rodriguez permette all’italo-dominicano di fare 3/3 dal colorato e riportare avanti Forlì. Faticano sotto canestro i ragazzi di Dell’Agnello, non molla la formazione laziale che si porta avanti e, dopo un pallone perso da Roderick, fallisce con Visintin la schiacciata del possibile +4. Un break di 7 punti permette alla Pieffe di portarsi sul 56-51. Marcius commette fallo su Bruttini, che fa 0/2, ma poi ci pensa Landi a fissare il 61-53. Stephen Mark e Giordano tengono viva Roma, che dopo mezz’ora di gioco è sotto di 4 (61-57).Botta e risposta Rush-Cipolla, poi gran tripla di Roderick. Bruttini segna due liberi consecutivi, facendo trovare il massimo vantaggio (+8) ai suoi compagni. Il 33 trova ancora il canestro su suggerimento di un ispirato Rush. Cinque punti consecutivi di Landi, che fa pregustare la vittoria ai biancorossi portando a 10 le lunghezze di vantaggio forlivesi. Gioco da 3 di Visintin, poi capitan Giachetti pesca il jolly dalla distanza. A 2’25’’ dal termine, sul 79-71, Dell’Agnello ferma il gioco per un minuto. 1-2 preziosissimo dell’Unieuro, che trova 4 punti dalle mani di Giachetti e Rodriguez. Roma è alle corde, a 33’’ dalla sirena finale i due coach mandano in campo i giovanissimi: il match finisce 90-77.