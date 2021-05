L'Unieuro cerca il riscatto a Tortona: "Sarà una gara intensa e vivace"

Dopo la sconfitta interna contro Udine, la Pallacanestro Forlì 2.015 torna in campo per affrontare Tortona nel turno infrasettimanale del Girone Bianco (PalaOltrepo, alle 20). "Noi, come loro, abbiamo solo un allenamento per preparare la gara - premette coach Sandro Dell'Agnello -. Mi aspetto una gara intensa, vivace, come lo sono tutte in questo super girone che sfugge spesso ad ogni pronostico". Il coach, comunque si dice fiducioso: "L’aspetto principale sarà quello di limitare al massimo gli errori. Le squadre sono tutte forti e pronte a punire le eventuali disattenzioni degli avversari".