L'Unieuro comincia a riprendere il ritmo partita: buon test contro Rimini

E finalmente, il campo: sabato pomeriggio i biancorossi sono scesi in campo contro la Rinascita Basket Rimini, nella prima amichevole della stagione 2020-2021. Finalmente una partita e finalmente un’avversaria, dopo oltre sette mesi dall’ultima gara giocata. Il punteggio è stato azzerato alla fine di ogni quarto (l’ultimo giocato a 5’), e la gara è servita alla squadra per cominciare a riprendere il ritmo partita dopo due settimane intense di allenamenti all’Unieuro Arena. Per la Pallacanestro 2.015 sono rimasti a riposo Erik Rush e Aristide Landi, oltre a Terrence Roderick. Proprio per questo motivo, ci sono stati molti minuti anche per i giovani Dilas, Babacar e Zambianchi, che hanno ben figurato.

Rinascita Basket Rimini – Unieuro Forlì 50-73 (10-21; 19-23; 13-21; 8-8)

Unieuro Forlì: Rodriguez 20, Campori 6, Bolpin 15, Natali 15, Bruttini 9, Giachetti 2, Babacar, Dilas 6, Zambianchi, Roderick NE, Rush NE, Landi NE. All: Dell’Agnello.