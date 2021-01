L'Unieuro riceve la cenerentola Stella Azzurra, Dell'Agnello: "Impegno da non sottovalutare"

Testa coda nella seconda gara infrasettimanale consecutiva per la Pallacanestro 2.015. Mercoledì i biancorossi sfideranno al Palafiera (palla a due alle 17m con diretta televisiva su TeleRomagna a partire dalle 16.45) la Stella Azzurra Roma, "cenerentola" del girone rosso. Sandro Dell’Agnello ha confermato che il "sindaco" Nicola Natali non ci sarà. "Non è ancora al 100%, però contiamo di recuperarlo per la sfida contro Ferrara di domenica", le parole del coach. Quando alla compagine avversaria, Dell'Agnello ha sottolineato la presenza di "tanti giovani talentuosi e atletici, cercano di correre tanto e infatto sono primi del girone per possessi in contropiede".

Rispetto all'inizio del campionato gli avversari hanno inserito nel roster due giocatori di esperienza come Rullo e Marcius, "cambiando di fatto le carte in tavola rispetto alla precedente versione". La parola d'ordine è chiara: "Non dovremo assolutamente sottovalutare la partita". L’Unieuro, da parte sua, deve pensare a sè: “È giusto studiare e preoccuparsi degli avversari, ma da parte nostra dobbiamo essere bravi a mettere in campo quello sul quale ci prepariamo quotidianamente lavorando su noi stessi, con intensità e attenzione come abbiamo fatto egregiamente a Cento".

Per quanto sia la seconda gara di ritorno secondo il calendario, mercoledì si scoprirà l’ultima avversaria e sarà, per l’Unieuro, il giro di boa: "Possiamo dire che, per numero di partite, chiudiamo il girone di andata: vogliamo portare a casa la vittoria, significherebbe avere vinto 11 partite su 12 e sarebbe sicuramente molto gratificante". Prima della partita, verrà premiato Terrence Roderick come Mvp del mese di dicembre della Lega Nazionale Pallacanestro. T- Rod, ha vinto il contest sui social della LNP, ottenendo il 43% dei voti e sarà premiato con un trofeo e una giacca su misura Lanieri.