La Bleuline volley Forlì dimentica il passo falso e torna alla vittoria

Torna prontamente al successo la Bleuline volley Forlì che dimentica il passo falso di una settimana fa a Fano e sconfigge il Trasimeno volley dopo una gara aspra e combattuta. Il tre a uno finale fa esplodere di gioia le forlivesi, brave a respingere la rimonta delle umbre, mai dome e brave ad un certo punto a prendersi l'inerzia della gara dopo un inizio di marca decisamente romagnola. La Bleuline porta così a casa una gara spigolosa, difficile, contro un avversario ambizioso e sceso in romagna con l'intenzione di far sua l'intera posta. Bene il collettivo romagnolo, con tutte le atlete utilizzate da coach Morolli ampiamente sopra la sufficienza. Ora, sabato prossimo, il derby a Cattolica a casa dell'ex Godenzoni.

La partita

Morolli deve rinunciare a Collet e Caldara, nel sestetto iniziano subentrano quindi Sopranzetti e Bacchilega. Dopo un inizio equilibrato con le squadre in fase di studio, è Forlì a fare il primo mini strappo sul 10 a 7. Trasimeno comunque c'è e resta perfettamente in scia, sono Gardini, Bacchilega e anche un punto molto contestato dalle ospiti a lanciare la Bleuline verso la conquista del set inaugurale, set nel quale Forlì è più o meno sempre avanti con Trasimeno che non molla comunque un centimetro. Secondo set, la partenza questa volta è decisamente targata Libertas, si arriva all' otto a uno con Cecilia Morolli decisamente sugli scudi. Trasimeno ci prova ma un punto tutta classe dell'altra Morolla tiene Forlì a in controllo sul 20-14.

Qui, quando tutto pare avviato verso un comodo due a zero locale, la tenacia ospite torna a venir fuori: la scatenata Zirotti e Vincenzi suonano la carica, si arriva ad un bellissimo finale punto a punto, Gallo trova due punti fondamentali, il resto lo fanno un sanguinoso errore in battuta e un invasione a muro ospite: la Bleuline tira così un sospiro di sollievo e si porta sul due a zero. Terzo set: Trasimeno mette per la prima volta la testa avanti prima di prendere decisamente in mano il parziale: Morolli inserisce Stradaioli per Sopranzetti e Caldara per Bacchilega ma la sostanza non cambia: con merito le ospiti portano a casa il set e riaprono la contesa. Con Forlì anche un pò stanca si apre il quarto set: la trama non sembra cambiare da quello precedente, Trasimeno comanda e la Bleuline rincorre, col tie break che ad un certo punto pare cominciare ad essere più di una sensazione. Ma qui Gardini e socie sono bravissime a scrivere il finale perfetto: Gallo, Gardini ed Elisa Morolli ne sono le principali protagoniste, Trasimeno si inceppa e Forlì si prende set e partita col 25 a 22 finale.



Bleuline:

Sopranzetti 10

Morolli Cecilia 10

Parenti Elisa n.e.

Gardini 14

Caldara 0

Morolli Elisa 4

Gregori libero

Stradaioli 1

Bacchilega 13

Parenti Chiara 1

Gennai n.e.