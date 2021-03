La Bleuline Volley Forlì si tinge d'azzurro: Letizia Bellavista convocata nella nazionale Under 16

La Bleuline Volley Forlì si tinge d'azzurro. Letizia Bellavista è stata infatti convocata per il torneo di qualificazione all'europeo under 16. Classe 2006, Bellavista milita nei campionati under 15 e under 17, oltre che nella serie C Libertas. Da mercoledì fino a lunedì prossimo prenderà parte agli allenamenti che si svolgeranno al centro Pavesi Fipav di Milano, sotto la guida di Pasquale D'Aniello e di Oscar Maghella. Da li poi, le quindici atlete convocate, raggiungeranno Chiavenna, dove dal 31 marzo al 3 aprile si svolgeranno le gare valevoli per il torneo Wevza, gare valide per le qualificazioni al campionato europeo Under 16. Una grande soddisfazione per la ragazza in primis, e per la società, a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto nel settore giovanile.