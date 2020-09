La casa dei Baskérs prende sempre più forma: nuovo look per il PalaRicci

La casa dei Baskérs prende sempre più forma e si rinnova profondamente in vista del debutto nel campionato di C Silver previsto per il 24 ottobre. Nell’ambito di un profondo rinnovamento societario avviato da tempo, sono infatti stati ultimati ed a tempo di record i lavori di rifacimento del parquet del PalaPicci di via del Tulipano. La ciliegina sulla torta è rappresentata dalla posa al centro del campo del nuovo logo dei Baskérs, realizzato sul restyling del senior graphic designer Matteo Di Iorio. La virtuale inaugurazione avverrà sabato, quando nel primo scrimmage stagionale non ufficiale i ragazzi di coach Agnoletti ospiteranno la quotata Virtus Medicina di C Gold (palla a due ore 18.30), rigorosamente a porte chiuse in virtù del vigente protocollo.

