La 'Coppi e Bartali' parla danese: il vincitore è Jonas Vingegaard

È il danese Jonas Vingegaard, classe 1996, il vincitore dell’edizione 2021 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali che si è conclusa sabato in piazza a Forlì. Il portacolori della Jumbo Visma, a segno nelle tappe di Sogliano al Rubicone e di San Marino, si è aggiudicato la gara organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia con 22” su un altro danese, Mikkel Honoré (Deceunink Quick Step) vincitore sabato dell’ultima tappa, e 32” sull’australiano Nicholas Schultz (Team Bikeexchange).

La tappa di sabato, che prevedeva sette giri del circuito della Rocca delle Caminate, ha visto al comando a lungo un gruppetto di sette unità: Honorè (Deceuninck-QuickStep) Carboni (Bardiani), Jorgensen (Movistar), Swift (Ineos-Grenadiers), De Marchi (Israel StartUp), Osorio (Caja Rural) e Fancellu (Eolo-Kometa), raggiunti poi dal gruppo al km 149, a meno di 20 chilometri dalla conclusione. In quel momento al comando si è formato un drappello di quindici unità dal quale, a sei chilometri dall’arrivo, hanno allungato Honoré e Vingegaard. I due battistrada hanno trovato immediatamente l’accordo e per gli inseguitori non c’è stato nulla da fare.



Sul traguardo di Piazza Saffi ad imporsi nello sprint ristretto è stato Mikkel Honoré, che ha preceduto il connazionale Vingegaard, mentre in terza posizione, a 19”, ha concluso il neozelandese Shane Archbold (Deceuninck Quick Step). Vingegaard si aggiudica pertanto la classifica generale (maglia Regione Emilia Romagna) e la classifica a punti (maglia Selle SMP), mentre il colombiano Alejandro Osorio (Caja Rural) si è imposto nella classifica GPM (maglia SIDI) e il britannico Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) ha vestito la maglia Felsioneo di vincitore della classifica giovani.