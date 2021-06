La Libertas Basket Rosa vince nell’ultimo impegno di regular season

La Libertas Basket Rosa trova la vittoria nell’ultimo impegno di regular season contro la Basket Girls Ancona, guadagnandosi così anche la possibilità di giocare in casa lo scontro unico di play out contro Samoggia

La Libertas Basket Rosa trova la vittoria nell’ultimo impegno di regular season contro la Basket Girls Ancona, guadagnandosi così anche la possibilità di giocare in casa lo scontro unico di play out contro Samoggia. Una vittoria che dà particolarmente piacere alle ragazze di Montuschi, prive per l’occasione di Ronchi e Gentile, e con l’ex di turno Pieraccini a referto solo per onore di cronaca a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato nel match di sabato scorso a Pesaro.

In avvio di gara era Ancona a prendere in mano il match grazie alle belle giocate di Palmieri ed alle triple di Marinelli e Yusuf, di contro era Elisa Vespignani a dare un grosso contributo in fase realizzativa, ma nonostante questo le marchigiane chiudevano il primo quarto avanti per 10-17. Nella seconda frazione Forlì ribaltava però completamente l’inerzia del match. La prima notizia positiva arrivava dai primi due punti ufficiali della giovane under 16 Valdinoci che andavano a dare il via ad un quarto dove Forlì faceva capire che questa non fosse solo una passerella di fine stagione, le belle giocate di Montanari e la tripla di Veronica Cedrini mettevano le padrone di casa in controllo della partita, Balestra si faceva valere sotto le plance ed il canestro della maturanda Giorgia Bollini portavano le squadre al cambio di campo sul punteggio di 35-25.

Alla ripresa delle ostilità il capitano Veronica Cedrini piazzava subito un’altra bomba e non era da meno Alice Balestra che si dimostrava efficacissima sia da oltre l’arco che nel pitturato. Ancona non mollava la presa ma le squadre arrivavano all’ultimo riposo lungo sul punteggio di 50-40. Nell’ultima frazione Vespignani continuava ad avere un’ottimo feeling con il canestro e la Libertas riusciva a contenere il rientro di Ancona, che si rifaceva sotto nei minuti finali. Un canestro di Carlotta Balducci e le giocate di Balestra e Vespignani nel finale conducevano però la Libertas Basket Rosa Forlì fino al traguardo di una vittoria voluta veramente con il cuore.

Ora si attende solo l’ufficialità della data per la partita che decreterà finalmente la fine di questa difficile stagione per le ragazze forlivesi, che comunque nonostante tutte le difficoltà hanno sempre gettato il cuore oltre ogni ostacolo, non arrendendosi mai nemmeno quando la salita è parsa ripida da fare paura.

Libertas Basket Rosa – Basket Girls Ancona 63-59

Libertas: Guidi, Balducci 4, Valdinoci 2, Vespignani 24, Montanari 11, Pieraccini, Zecchini NE, Cedrini 6, Balestra 10, Bollini 6, Zauli NE. Coach: Montuschi

Ancona: Garcia Leon, D’Amico 5, Albanelli 4, Pallotta 3, Koshanin 5, Palmieri 13, Marinelli 5, Mandolesi 11, Lattanzi 4, Yusuf 5, Maroglio 1, Borghetti 3. Coach: Castorina