La Libertas Hockey Forlì si tinge di azzurro: tre forlivesi convocati per le selezioni dei prossimi campionati europei

Dopo una lunga stagione terminata con risultati soddisfacenti in tutte le categorie, tre atleti della Libertas Hockey Forlì stanno affrontando in questi giorni ad Asiago (Vicenza) gli allenamenti di selezione in vista dei campionati europei under 16 e under 18 che si svolgeranno dal 29 luglio al primo agosto a Effretikon (Svizzera). Si tratta di (da sinistra a destra nella foto) Michelangelo Carli (under 16), Diego Cimatti e Andrea Bellantonio (under 18).

La convocazione ripaga gli atleti e la società del lavoro svolto in questi anni, nella speranza che sia un ulteriore strumento per diffondere ulteriormente nella nostra città la pratica dell'hockey inline. Dalla Libertas arriva "un grosso in bocca al lupo ai giovani atleti, che, comunque vada, vivranno una esperienza sportiva e personale che non dimenticheranno".