La Libertas Hockey torna a casa dalla Spagna con due bronzi nelle categori junior

Si sono svolti a Valladolid, in Spagna, i campionati europei di hockey per le categorie senior femminile, junior (u18) femminile, e under 16 e 18 maschile, con ben 11 nazioni partecipanti. La Libertas Hockey Forlì è stata rappresentata in tutte le categorie junior. A Michelangelo Carli , classe 2007 e il “veterano” del gruppo dopo la partecipazione all’edizione 2021, non è riuscita l’impresa dell’anno scorso: la sua under 16 vice-campione d’Europa non è andata oltre il quarto posto, dopo la sconfitta in semifinale con la Spagna e nella finalina con la Slovacchia per 4-3 dopo una partita estremamente combattuta.

A portare una medaglia a casa ci ha pensato la sorella, Rebecca Carli, anno 2004 e alla sua prima apparizione sia in Nazionale che in ambito europeo; atleta del HC Milano femminile, dopo la convocazione a sorpresa in azzurro, ha ben figurato, ma l’esperienza delle avversarie (spagnole su tutte) si è fatta sentire. Argento sfumato dopo la sconfitta con la Francia per 5-2, partita in cui le transalpine hanno faticato più di quanto dica il risultato.

L’altro bronzo lo ha conquistato Diego Cimatti, classe 2005; già convocato l’anno scorso in azzurro ma rimasto tra le riserve, quest’anno, dopo un’ottima annata nel campionato under18 elite e in serie B, ha invece contribuito attivamente alla conquista del terzo posto per la formazione under 18 azzurra. Anche per gli “azzurrini” più grandi è stata fatale la semifinale contro i padroni di casa, ma nella finalina sono riusciti ad imporsi sulla Finlandia per 3-2. Grande soddisfazione per la società forlivese, visto che non capita spesso di essere rappresentati nelle nazionali in tutte le categorie di una manifestazione, segno del buon lavoro che sta svolgendo col settore giovanile.