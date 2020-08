La "Pallacanestro 2.015" potenzia il parco allenatori con l'entrata di Nicholas Bazzarini

La Pallacanestro 2.015 inserisce una nuova figura nello staff del settore giovanile: si tratta di Nicholas Bazzarini, che andrà a potenziare il parco allenatori delle squadre Under. "Ho avuto ottime referenze su di lui da persone fidate e, fin da nostro primo incontro, mi ha fatto un'ottima impressione - afferma Lorenzo Gandolfi, responsabile del settore giovanile – Siamo contenti di inserire nell’organico un ragazzo che porta con sé tanto entusiasmo e l’esperienza maturata in questi anni. Spero che questo sia da stimolo per qualche giovane allenatore forlivese".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'atleta

Triestino classe 1993, Nicholas viene da una lunga esperienza maturata nel Basket Trieste, con il quale ha iniziato a collaborare appena ventenne. In questi anni, sia nel ruolo di “capo-allenatore”, sia in quello di “assistente”, ha ottenuto risultati importanti, partecipando alla Next Gen Cup, disputando finali nazionali di categoria e vincendo titoli regionali.