La Pieffe ritrova la sua stella, T-Rod è atterrato: primo tampone negativo

Pallacanestro Forlì 2.015 al completo. Giovedì pomeriggio è sbarcato all'aeroporto Marconi di Bologna Terrence Roderick. La stella americana della compagine biancorossa è atterrato alle 14 con un volo partito da New York e transitato per Francoforte. Prima della partenza, Terrence ha fatto un tampone di controllo risultato negativo, ed ora dovrà rispettare il protocollo previsto dalle indicazioni della Fip. La squadra di coach Sandro Dell'Agnello si radunerà all’Unieuro Arena domenica pomeriggio. Già calendarizzata una amichevole: sabato 19 settembre è in programma uno scrimmage a porte chiuse contro la Rinascita Rimini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.